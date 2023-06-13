Но таких участков с каждым днем становится все меньше, потому что Украина получает больше средств ПВО, боеприпасы к ним, а наши ребята мощно овладевают новыми тактиками ведения противовоздушной борьбы и поражения воздушных целей врага, таких как самолеты и вертолеты. Об этом 24 Каналу рассказал командир роты 92 ОМБр Юрий Федоренко.

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Силы обороны работают на поражение врага

Работает также группа специального назначения. Рискуя своей жизнью, бойцы выбирают те позиции, которые могут поразить врага. Поэтому там, где Силы обороны сработали, где достаточно сил и средств, авиация противника работает посредственно. Боец акцентировал, что на тех отрезках фронта, где этого сделать еще не удалось, враг применяет авиацию не только по линии столкновения, но и по прифронтовым селам и городам, разрушая их и терроризируя гражданское население.

"Я верю, что Украина получит самолеты F-16, которые помогут получить паритет в воздухе, закрыть небо над мирными украинскими городами и поддерживать нашу пехоту во время ударно-штурмовых действий", – подытожил Юрий Федоренко.

При каком условии Украина получит F-16