В ГУР Минобороны сообщили, что офицеры отказываются от "командировки" на войну. Кроме того, россияне не хотят перевозить собственные семьи возле зоны ведения боевых действий.

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Российские офицеры не желают ехать на войну в Украину, а генералы срочно переводят родственников на более "безопасную" службу в Сирии,

– говорится в сообщении.

По данным ГУР Минобороны, высшее военное руководство вооруженных сил россии не хочет привлекать своих близких к боевым действиям на территории Украины. Генералы считают, что Сирия – более безопасное место для прохождения службы.

Кроме того, в 38 зенитно-ракетной бригаде более 26 российских военных уволили из-за того, что они отказались участвовать в боевых действиях. Всем вписали в военные документы слова "изменник родины".

Потери врага

россияне не зря боятся ехать воевать в Украину. Герои ВСУ продолжают наносить врагу колоссальные потери. По состоянию на 12 июля Генштаб ВСУ сообщил о 37 450 ликвидированных оккупантах.

Кроме того, удалось уничтожить:

боевых бронированных машин – 3 829 единиц,

артиллерийских систем – 838 единиц,

РСЗО – 247 единиц,

средств ПВО – 109 единиц,

самолетов – 217 единиц,

вертолетов – 188 единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 676 единиц,

крылатых ракет – 155 единиц,

кораблей /катеров – 15 единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 699 единиц,

специальной техники – 66 единиц.

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