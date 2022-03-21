Детали рассказали в Генштабе ВСУ. Враг продолжает наносить авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя.

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Противник продолжает наносить авиационные удары по объектам гражданской инфраструктуры Мариуполя. В частности, металлургическому комбинату "Азовсталь". Ведет штурмовые действия в западных и восточных окрестностях, в направлении центральной части города,

– говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что российские оккупанты не имеют успеха и несут потери. Украинские защитники и защитницы продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора.

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