Президент отметил, что прошли 25 сутки с тех пор, как российские военные уехали на "учения", а оказались в Украине. Они до сих пор ищут вымышленных ими же "нацистов" и украинцев, которые должны встретить оккупантов с цветами, сообщает 24 канал.

К теме Оккупанты сбросили бомбы на школу искусств в Мариуполе, где прятались 400 женщин и детей

Летчика, бомбившего школу искусств, собьют

Зеленский заметил, что российские военные никак не могут найти дорогу домой, поэтому наши защитники помогают им с дорогой на суд Божий.

"На суд Божий, на котором они, я уверен, получают только одно наказание, одно на всех: вечный подвал. Навечно под бомбами. Навечно без еды, воды и тепла", – добавил президент.

Он отметил, что оккупанты получат наказание за все, что они наделали против обычных мирных украинцев в Ахтырке, Харькове, Бородянке, Чернигове, Волновахе, Мариуполе и многих других отважных городах.

В блокадном Мариуполе российская авиация сбросила бомбу на школу искусств. Там прятались люди. Укрывались от обстрелов, от бомбардировки. Там не было военных позиций,

– рассказал Зеленский.

По словам президента, в школе искусств находились около 400 человек. Преимущественно – женщины, дети и люди старшего возраста.

"Они – под завалами. Мы пока не знаем, сколько живых. Но знаем, что того летчика, который сбросил эту бомбу, мы обязательно собьем. Как уже сбили почти сотню других таких же массовых убийц", – подытожил Зеленский.

Смотрите ночное обращение Владимира Зеленского:

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