Президент зауважив, що минула 25 доба відтоді, як російські військові поїхали на "навчання", а опинилися в Україні. Вони досі шукають вигаданих ними ж "нацистів" та українців, які мали б зустріти окупантів з квітами, повідомляє 24 канал.

До теми Окупанти скинули бомби на школу мистецтв у Маріуполі, де ховалося 400 жінок та дітей

Льотчика, який бомбардував школу мистецтв, зіб'ють

Зеленський зауважив, що російські військові ніяк не можуть знайти дорогу додому, тому наші захисники допомагають їм із дорогою на суд Божий.

"На суд Божий, на якому вони, я впевнений, отримують тільки одне покарання, одне на всіх: вічний підвал. Навічно під бомбами. Навічно без їжі, води й тепла", – додав президент.

Він зазначив, що окупанти отримають покарання за все, що вони наробили проти звичайних мирних українців в Охтирці, Харкові, Бородянці, Чернігові, Волновасі, Маріуполі та багатьох інших відважних містах.

У блокадному Маріуполі російська авіація скинула бомбу на школу мистецтв. Там ховалися люди. Ховалися від обстрілів, від бомбардування. Там не було військових позицій,

– розповів Зеленський.

За словами президента, у школі мистецтв перебували приблизно 400 людей. Переважно – жінки, діти та люди старшого віку.

"Вони – під завалами. Ми наразі не знаємо, скільки живих. Але знаємо, що того льотчика, який скинув ту бомбу, ми обов'язково зіб'ємо. Як уже збили майже сотню інших таких же масових убивць", – підсумував Зеленський.

Дивіться нічне звернення Володимира Зеленського:

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