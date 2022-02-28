Российские оккупанты боятся открытого боя с храбрыми воинами ВСУ и пытаются напасть врасплох. Для этого враг пользуется возможными средствами.

Важно Подразделения Вооруженных сил Беларуси выдвигаются в Украину

Украинский флаг на вражеских колоннах

Похоже на то, что гордо носить флаг "одной из самых могущественных стран мира" ее армии не очень нравится. В желании замаскироваться и нанести удар врасплох оккупанты помечают свои колонны желто-синим флагом.

Такие действия оккупантов замечены в населенных пунктах Перемога, Новая Басань Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области.

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