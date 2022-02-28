Російські окупанти бояться відкритого бою з хоробрими воїнами ЗСУ та намагаються напасти зненацька. Для цього ворог користується можливими засобами.

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Український прапор на ворожих колонах

Схоже на те, що гордо носити прапор "однієї з наймогутніших країн світу" її армії не дуже подобається. У бажанні замаскуватися та завдати удару зненацька окупанти помічають свої колони жовто-синім стягом.

Такі дії окупантів помічені у населених пунктах Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.

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