По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, слухи о подготовке к акту химического терроризма распространяются среди оккупантов где-то с 27 июля. Параллельно с этим командиры многих подразделений активизировали поиск большого количества современных противогазов.

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Все эти средства индивидуальной защиты органов дыхания российское командование планирует завозить для своего личного состава в Лиман и Святогорск.

Хотят обвинить ВСУ и усилить панику среди гражданских

В украинских спецслужбах говорят, что в кремле, вероятно, запланирован подрыв емкостей с аммиаком или другими химикатами неподалеку от Славянска.

Кроме того, нельзя исключать и обстрелы непосредственно по предприятиям химической отрасли. Лишь бы вызвать масштабные выбросы опасных веществ в атмосферу.

Последствия такой химической атаки военных преступников совсем не интересуют. Однако они будут пытаться любым способом обвинять в этом Украину.

Для этого захватчики задействуют все пропагандистские каналы продвижения фейков, а наибольший информационный удар они могут направить непосредственно на население Донетчины.

Помимо возможного исключительно военного продвижения в результате химического терроризма, кремлевские преступники также хотят получить большую симпатию к себе среди гражданских, а также расширить свои возможности по сбору информации о силах и средствах ВСУ. Посредством совершения военных преступлений и распространения фейков в местных пабликах ФСБшники надеются завербовать как можно больше адептов "русского мира".

У россиян нет существенных военных успехов

Тактику обстрелов резервуаров с химическими веществами на Донбассе российские войска применяли многократно. При этом иногда они даже не могли спрогнозировать то, куда пойдет опасное облако.

По данным украинских спецслужб, снова заняться химическим терроризмом в верхушке россиян могут ради ослабления сопротивления ВСУ на определенных участках фронта. Ведь пока, кроме применения аналогов оружия массового поражения, получить какие-то успехи на севере Донетчины оккупационные войска не способны.

Все их попытки собраться и создать возможность большого прорыва нашей обороны потерпели сокрушительное фиаско. Несмотря на постоянные и серьезные артиллерийские обстрелы, полноценно выйти из режима оперативного паза на этом направлении захватчики до сих пор не могут. При этом контролируемый отход украинских защитников из Углегорской ТЭС тоже совсем не удовлетворяет путина. Потому что ему срочно нужна какая-нибудь серьезная победа. Именно поэтому 27 июля россияне пытались нагло продвинуться хотя бы на Авдеевском направлении. Но потуги захватчиков были напрасны и им пришлось отползать, оставив на поле боя кучу собственных трупов.