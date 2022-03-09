На днях защитникам Черниговской области удалось уничтожить передовой пункт управления врага и несколько колонн с колесной и бронетехникой, чем существенно выбили его из колеи и сломали план наступления.

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"Оккупанты прибегают в панике к зверским методам – обстреливают мирных людей, грабят и уничтожают их дома огнем артиллерии и танков", – сообщили в Оперативном командовании "Север".

Но кроме мирных жителей, оккупанты стреляют и по своим. Все ради того, чтобы вырваться из окружения.

"Подразделения россиян попадают в окружение наших военных. Чтобы как-то выйти из окружения, они наносят огневые поражения по своим же войскам, которые скованы ближним боем подразделениями наших ВСУ", – сообщили украинские военные.

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