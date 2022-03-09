Днями оборонцям Чернігівської області вдалося знищити передовий пункт управління ворога та декілька колон з колісною та бронетехнікою, чим суттєво вибили його з колії та зламали план наступу.

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"Окупанти вдаються в паніці до звірячих методів – обстрілюють мирних людей, грабують та знищують їхні домівки вогнем артилерії й танків", – повідомили в Оперативному командуванні "Північ".

Та окрім мирних мешканців, окупанти стрілять і по своїх. Все заради того, щоб вирватися з оточення.

"Підрозділи росіян потрапляють в оточення наших військових. Аби якось вийти з оточення, вони наносять вогневі ураження по своїх же військах, які скуті ближнім боєм підрозділами наших ЗСУ", – повідомили українські військові.

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