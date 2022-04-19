В Боровском сельском совете сообщили, что точной и детальной информации о населенных пунктах нет, ведь мобильная связь и интернет там отсутствует.

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Ситуация с лекарствами и гуманитарной помощью сложная

В сельсовете сообщили, что вчера, 18 апреля, была предпринята попытка доставить в Боровскую центральную больницу медикаменты со стороны Купянска. В частности, необходима анестезия. Но российские оккупанты не пропустили груз и развернули машину в обратном направлении.

Сложная ситуация и с гуманитарной помощью. Захватчики не пропускают гуманитарные конвои на оккупированные территории. Они либо забирают всю помощь в собственное пользование, либо раздают людям под видом российской гуманитарки.

Враг хочет присоединить Боровщину к "ЛНР"

Добавим, что оккупационные российские власти сообщают людям, что Боровщина должна стать частью так называемой "ЛНР" и обещают восстановить связь и транспортное сообщение с Купянском. В то же время в Купянске, оккупированном еще с первых дней войны, связь также отсутствует.

На территории Боровской общины установлены вражеские блокпосты, а враг полностью контролирует передвижение местных. Въезд на территорию общины и выезд за ее пределы невозможен.

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