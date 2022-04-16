В настоящее время вся территория Боровской общины в Харьковской области находится под контролем россиян. Оккупанты заблокировали дороги, выехать с временно оккупированной территории невозможно.

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Что творят российские оккупанты в Боровской общине

Россияне заблокировали все выезды, гражданские не могут выехать на территорию, подконтрольную Украине. В некоторых селах русские солдаты уже начали грабить заброшенные дома и вывозить награбленное грузовиками.

Также россияне разрушают офисы и предприятия, уничтожают технику и склады, сливают горючее и не допускают людей к работе. Многие граждане оказались на грани гуманитарной катастрофы.

Коммунальщики, спасатели и медики пытаются продолжать работу даже с риском для жизни. В городе отсутствует связь и интернет, что еще больше усложняет ситуацию.