На даний момент уся територія Борівської громади на Харківщині перебуває під контролем росіян. Окупанти заблокували дороги, виїхати з тимчасово окупованої території неможливо.

Читайте також Найбільше репресій населенню Енергодару завдають бойовики із Донбасу, – Денісова

Що коять російські окупанти у Борівській громаді

Росіяни заблокували усі виїзди, цивільні не можуть виїхати на територію, яка підконтрольна Україні. В деяких селах російські солдати вже почали грабувати покинуті будинки та вивозити награбоване вантажівками.

Також росіяни руйнують офіси та підприємства, знищують техніку та склади, зливають пальне та не допускають людей до роботи. Багато громадян опинилися на межі гуманітарної катастрофи.

Комунальники, рятувальники та медики намагаються продовжувати роботу навіть із ризиком для життя. У місті відсутній зв'язок та інтернет, що ще більше ускладнює ситуацію.

Дивіться до теми – мер Лозової на Харківщині закликав жителів терміново евакуюватися