Про це розповіла Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова. Вона наголосила, що працівники підтримують роботу АЕС під постійним тиском, водночас будь-яка помилка в обслуговуванні станції може призвести до ядерної катастрофи.

Читайте також Було дуже страшно, – провізорка розповіла про роботу аптек у Києві під час війни

Кого звезли для патрулювання Енергодару

За словами Денісової, на території ЗАЕС населення тероризують кілька різних угруповань ворога:

безпосередньо російські солдати,

ОМОН,

ФСБ,

"Росгвардія",

група військових кавказьких національностей – осетини, інгуші, чеченці та бойовики з ОРДЛО.

Найбільше репресій населенню завдають останні, які чергують на блокпостах. Вони принижують жінок, провокують конфлікти, вимагають гроші,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, персонал станції, до якого долучилася чергова бригада Росатому на чолі з головним інженером Ростовської АЕС, змушений погоджувати всі дії з "військовими командирами" окупантів.

Нагадаємо, 12 березня окупанти заявили, що станція тепер належить "Росатому". Про це повідомив керівник ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. Прізвища терористів залишаються невідомими.

Зверніть увагу – як реагував світ на обстріли Запорізької АЕС: дивіться відео