Об этом рассказала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она подчеркнула, что работники поддерживают работу АЭС под постоянным давлением, в то же время, любая ошибка в обслуживании станции может привести к ядерной катастрофе.
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Кого свезли для патрулирования Энергодара
По словам Денисовой, на территории ЗАЭС население терроризируют несколько разных группировок врага:
- непосредственно русские солдаты,
- ОМОН,
- ФСБ,
- "Росгвардия",
- группа военных кавказских национальностей – осетины, ингуши, чеченцы и боевики из ОРДЛО.
Больше всего репрессий населению творят последние, которые дежурят на блокпостах. Они унижают женщин, провоцируют конфликты, требуют деньги,
– говорится в сообщении.
Кроме того, персонал станции, к которому присоединилась дежурная бригада Росатома во главе с главным инженером Ростовской АЭС, вынужден согласовывать все действия с "военными командирами" оккупантов.
Напомним, 12 марта оккупанты заявили, что станция теперь принадлежит "Росатому". Об этом сообщил руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Фамилии террористов остаются неизвестными.
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