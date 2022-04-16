Об этом рассказала Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она подчеркнула, что работники поддерживают работу АЭС под постоянным давлением, в то же время, любая ошибка в обслуживании станции может привести к ядерной катастрофе.

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Кого свезли для патрулирования Энергодара

По словам Денисовой, на территории ЗАЭС население терроризируют несколько разных группировок врага:

непосредственно русские солдаты,

ОМОН,

ФСБ,

"Росгвардия",

группа военных кавказских национальностей – осетины, ингуши, чеченцы и боевики из ОРДЛО.

Больше всего репрессий населению творят последние, которые дежурят на блокпостах. Они унижают женщин, провоцируют конфликты, требуют деньги,

– говорится в сообщении.

Кроме того, персонал станции, к которому присоединилась дежурная бригада Росатома во главе с главным инженером Ростовской АЭС, вынужден согласовывать все действия с "военными командирами" оккупантов.

Напомним, 12 марта оккупанты заявили, что станция теперь принадлежит "Росатому" . Об этом сообщил руководитель ГП "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин. Фамилии террористов остаются неизвестными.