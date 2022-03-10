Многоэтажки охвачены дымом, частные дома горят. Нелюди в очередной раз нанесли артиллерийский удар по мирным людям.

Важно Российские войска начали сбрасывать авиабомбы на "зеленый коридор" в Мариуполе

Люди выбежали на улицу в отчаянии, там маленькие дети. На место отправилась бригада спасателей.

По всему городу слышны взрывы.

Россияне обстреляли "зеленый коридор"

Террористы обстреляли "зеленый коридор", которым должны были вывезти жителей Мариуполя. Россияне просто не выпускают людей, у которых уже вторую неделю нет ни воды, ни еды, ни электричества, ни связи. Мирные жители оказались в окружении. При этом их безжалостно обстреливают.

9 марта оккупанты нанесли авиаудары по роддому. Три человека погибли, среди которых – маленькая девочка, еще 17 – пострадали. Террористы били туда сознательно, они говорили о роддоме еще за 4 часа до нападения.

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Смотрите видео, как выглядит больница в Мариуполе после бомбежки: