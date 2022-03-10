Из Мариуполя, который оккупанты хотят заморить голодом, 10 марта должны были эвакуировать мирных жителей. Однако российские террористы снова нарушили свое слово.

Рекомендуем Разрушение Мариуполя из космоса – в сети показали щемящее видео

Около 10:30 рашисты начали прицельно бомбить дороги, указанные в маршруте "зеленого коридора".

Россияне сознательно уничтожают дорожную инфраструктуру для обеспечения полной изоляции города и предотвращения любых эвакуационных процессов,

– рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Информация о местах попадания и последствиях ударов будет доступна после окончания воздушной тревоги.

Сейчас в сторону Мариуполя двигаются еще 2 российских самолета.

Новость дополняется...