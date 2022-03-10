З Маріуполя, який окупанти хочуть заморити голодом, 10 березня мали евакуювати мирних мешканців. Однак російські терористи знову порушили своє слово.

Близько 10:30 рашисти почали прицільно бомбардувати дороги, які були зазначені у маршруті "зеленого коридору".

Росіяни свідомо знищують дорожню інфраструктуру для забезпечення повної ізоляції міста та унеможливлювання будь-яких евакуаційних процесів,

– розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Інформація про місця попадань та наслідки ударів буде доступна після закінчення повітряної тривоги.

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