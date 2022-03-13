Храм святителя Феодосия Черниговского, принадлежащего Московскому патриархату, загорелся после обстрела. Вызов о пожаре поступил спасателям около 11:15 13 марта.

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В подвале храма находятся люди

Все это время в храме находятся люди. Их невозможно эвакуировать, так как обстрелы продолжаются. Также из-за постоянного ведения огня не могут прибыть на место и работники ГСЧС.

Оккупанты обстреляли и городскую больницу

Попала под вражеский обстрел и Черниговская 3-я городская больница. Прямо в одно из отделений попал снаряд: снесло крышу и выбило окна. В медучреждении очень просят помочь со строительными материалами – фанерой, ДСП и пленкой, чтобы закрыть окна.

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