Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким. Россияне нанесли артиллерийские обстрелы по Очакову в 05:35.

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Пострадали подростки

По словам главы ОВА, известно о 4 пострадавших, среди них – парень 17 и девушка 15 лет.

"Состояние пострадавших средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Также поврежден многоквартирный дом", – написал Ким.

В понедельник, 22 июля, в 21:15 враг тоже нанес артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

К слову, сегодня ночью враг нанёс авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской громады.