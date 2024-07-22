Тогда оккупанты попали по детской площадке в Николаеве ракетой Х-59. Сам Кирилл занимался народными танцами и строил планы.

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Каким было прощание с погибшим 13-летним мальчиком

Почтить память Кирилла пришли его друзья, учителя, знакомые семьи и неравнодушные жители Николаева. Вместе с цветами они принесли мягкие игрушки для мальчика, чье детство и жизнь трагически оборвали российские военные преступники.

В Николаеве попрощались с погибшим мальчиком после вражеского удара / Фото Юрия Кошковского

Всегда веселый, креативный, творческий... Всегда участвовал во всех художественных конкурсах. Ему навечно 13..,

– написали в группе Николаевской гимназии №10.

Кирилл учился там в седьмом классе, был участником коллектива "Украинский сувенир". Также мальчик выступал в ансамбле народного танца SOUVENIR.

Кирилла Дядюшко провели в последний путь в Николаеве / Фото Юрия Кошковского

"Наше Солнышко, ребенок, который мечтал и так хотел жить, за что... Нет слов... Ужасная боль, и огромная ненависть ко всему русскому", – написали в танцевальном коллективе.

К слову, в результате российского обстрела Николаева 19 июля еще 24 человека получили ранения, в частности, 4 ребенка. 4 человека погибли. Также в результате обстрела были повреждены девять многоэтажек, заведение дошкольного образования и частные автомобили.