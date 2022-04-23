В Харьковской прокуратуре сообщили, что оккупанты обстреляли один из местных заводов. По факту обстрела уже открыли уголовное производство.

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Приблизительно в 12 часов дня российские оккупанты обстреляли завод в Холодногорском районе Харькова. На него сбросили снаряды реактивных систем "Ураган". Из-за обстрелов здание завода частично повреждено.

Оккупанты обстреляли предприятие и завод в Харькове / Фото Харьковская областная прокуратура

Кроме того, через полчаса после россияне обстреляли одно из местных предприятий, расположенное в том же районе.

По факту этого прокуратура открыла производство о нарушениях законов и обычаев войны.

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