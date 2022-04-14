В Офисе генпрокурора сообщили, что расследуют факты обстрела Харьковщины. Речь идет об обстрелах, которые русские войска вели 13 – 14 апреля.

Достойно внимания Российские войска обстреляли Золочевскую общину из вертолетов – двое детей ранены

Из-за обстрела ранены двое детей

Сообщается, что российские военные 14 апреля около 12 часов обстреляли село Александровка Богодуховского района.

В результате обстрела ранены женщина и двое детей в возрасте 9 и 11 лет. Также повреждены жилые дома и система газового отопления.

Последствия обстрелов оккупантов в Харьковской области / Офис Генпрокурора

Кроме того, украинские правоохранители расследуют обстрел Немышлянского района Харькова, который произошел 13 апреля.

Обстрелы русских военных преступников привели к ранению двух женщин и мужчины. Повреждены жилые дома и территория предприятия.