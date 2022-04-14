Соответствующую информацию обнародовал глава Золочевской общины Виктор Коваленко. Он подчеркнул, что в обстрелянных населенных пунктах уничтожено по меньшей мере 4 здания.

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Коваленко рассказал, что взрывы прогремели до обеда.

Очень сильно обстреляли Золочев. Есть разрушенные частные дома, предприятия,

– рассказал глава общины.

После этого обстреляли Одноробовку – село общины практически на границе с Россией.

Там 8 поврежденных и 4 полностью разрушенных дома,

– сообщил Коваленко.

Также под обстрелы попала соседняя Александровка, куда залетели 2 российских вертолета, которые начали бить по гражданским объектам. В результате обстрела ранены двое детей – школьники 9 и 11 лет. Сообщается, о попадании обломков в шею и бедра. Пострадавшие находятся в больнице.

Обратите внимание – потери врага по состоянию на 14 апреля