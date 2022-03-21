Об этом сообщил староста поселка городского типа Алексей Уманский. Вместе с тем чиновник подчеркнул, что Зеленовка – это Украина.

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Староста опроверг слухи

На днях фото обстрелянного здания старостата стали распространяться по сети. Следом распространялись слухи, что Зеленовка захвачена российскими войсками.

Уважаемые жители Зеленовки! Я еще раз обращаюсь к вам с просьбой не распространять сплетни, а доверять только проверенной информации! На административном здании, как было два флага, так и есть – один – Украина, второй – Херсон,

– подчеркнул Уманский.

Староста заверил, что Зеленовка – это часть Херсонской городской территориальной общины, а значит – Украина. Вместе с тем, глава поселка городского типа призвал жителей населенного пункта быть осмотрительными, беречь себя и без лишней необходимости не выходить из укрытий.