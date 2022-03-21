Про це повідомив староста селища міського типу Олексій Уманський. Разом з тим посадовець наголосив, що Зеленівка – це Україна.

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Староста спростував чутки

Днями фото обстріляної будівлі старостату почали ширитись мережею. Слідом розповсюджувались чутки, що Зеленівка буцімто захоплена російськими військами.

Шановні жителі Зеленівки! Я вкотре звертаюся до вас із проханням не поширювати плітки, а довіряти лише перевіреній інформації! На адміністративній будівлі, як було два прапори, так і є – один – України, другий – Херсону,

– наголосив Уманський.

Староста запевнив, що Зеленівка – це частина Херсонської міської територіальної громади, а отже – Україна. Разом з тим очільник селища міського типу закликав мешканців населеного пункту бути обачними, берегти себе і без зайвої потреби не виходити з укриттів.

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