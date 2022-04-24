Об атаке сообщила городской глава Чугуева Галина Минаева. Сообщение об обстреле появилось во время воздушной тревоги в области.
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Точных данных о жертвах нет
Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 14:25, а сообщение об обстреле появилось через пол часа.
Число жертв и пострадавших Галина Минаева не озвучила.
Напомним, в связи с возможными российскими провокациями и угрозой обстрелов, МВД призывает провести Пасхальные дома и избегать скопления людей.
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