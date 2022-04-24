Про атаку повідомила міська голова Чугуєва Мінаєва. Повідомлення про обстріл з'явилося під час повітряної тривоги в області.
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Російські окупанти на свято Великодня обстріляли Чугуїв на Харківщині. Унаслідок атаки є загиблі та поранені.
Джерело:Суспільне Харків
Про атаку повідомила міська голова Чугуєва Мінаєва. Повідомлення про обстріл з'явилося під час повітряної тривоги в області.
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