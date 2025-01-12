Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 28 отдельную механизированную бригаду имени Рыцарей Зимнего Похода.

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Как оккупанты пытаются замаскироваться

Военные отметили, что очередное нарушение правил ведения войны российскими оккупантами зафиксировали аэроразведчики подразделения "Гюрза" 28 бригады.

По словам 28 ОМБр, переодетого врага заметили во время перемещения и разведывательно-диверсионной деятельности.

Таким образом пехота противника пытается отвести от себя внимание и замаскироваться. Однако, их выдает одинаковая одежда, поведение, а иногда даже и оружие,

– говорится в сообщении.

Однако такие действия оккупантов все равно затрудняют работу украинских воинов. Как отметили военные 28 ОМБ, ВСУ не "стреляет во все, что движется", как это делают россияне.

Российские диверсанты переодеваются в гражданское / Фото: 28 ОМБр

К слову, ранее в Институте изучения войны сообщили, что российские войска, используя свое численное преимущество, активно продвигаются в Торецке и прилегающих районах. Эти наступательные операции, вероятно, предусматривают дальнейшие попытки захвата территории вокруг Константиновки.