По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, в больницах оккупированных частей Донбасса и Луганщины до сих пор остаются невероятные показатели смертности среди российских солдат и офицеров. Массово умирают там и боевики так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также мобилизованные на Донбассе, которым вообще повезло оказаться в медицинском учреждении.
Смотрите также: На Донбассе россияне начали последнюю мобилизацию: как выжить, если отправили на войну против Украины
Все надежды командования на то, что ситуацию поправит приезд медиков из российской глубинки, ведь местный персонал не мог справиться с огромным потоком "трехсотых". Однако фельдшеры, врачи и медсестры никак не улучшили оккупантам статистику.
Привезли 41 раненого. Не выжил никто
- Вопрос спасения жизней российским военным очень острый для всего захватнического командования. Ведь если бы путинские солдаты выживали после легких ранений, количество боеспособной орды было бы больше.
- Однако из-за неадекватного реагирования, отсутствия вменяемых аптечек и ошибки при оказании домедицинской помощи иногда даже легкие ранения конечности приводят к необходимости ампутации.
- Кроме того, россияне медленно умирают от болевого шока, кровопотерь, воспалений и других факторов. Потому что в больницах на оккупированных Донбассе и Луганщине банально не хватает самых необходимых медицинских препаратов.
- Поставками абсолютно всего в больницы Донбасса занимается исключительно россия, которая сама испытывает яростный дефицит медицинских расходников. Страна-агрессор физически не может закрыть все фронтовые нужды россиян.
Из-за такой ситуации нередко хирурги оперируют путинских ордынцев "на живую", используя старый дедовский способ обезболивания – 200 грамм водки. Но даже попадание на операционный стол (что происходит далеко не с каждым оккупантом) не является гарантией успешного выживания и восстановления. Из-за недосмотра травмированных и непрофессионализма со стороны медиков захватчики мрут как мухи.
Например, в начале августа в Луганской области бойцы ВСУ настолько метко ударили по позициям ордынцев, что 41 оккупант "затрехсотился". Через три дня каждый из этих раненых отправился на концерт кобзона.
Самая большая проблема – кровь
Врачи, работающие на Донбассе, постоянно жалуются, что у них нет достаточного количества крови для переливания. Несмотря на очевидную поддержку войны против Украины со стороны большинства местных жителей, сдавать кровь для "освободителей" желающих нет, а попытки оккупантов постоянно держать в больницах живых доноров не привели к успеху.
Поставки же запасов из российского банка крови в так называемые "ЛНР" и "ДНР" абсолютно минимальны. Ибо, во-первых, сама россия испытывает у себя нехватку запасов крови, а во-вторых, у орды нет пакетов для хранения биоматериалов. Взять их неоткуда, ведь производить такие изделия не могут ни в россии, ни в беларуси, а китайцы почему-то решили не делиться с москвой такими товарами.
Из-за всех этих нюансов для захватчиков получить ранения очень часто означает медленно и болезненно умирать. А если "трехсотым" удается выжить и восстановиться, командование с удовольствием вернет их на фронт.