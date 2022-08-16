За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, у лікарнях окупованих частин Донеччини та Луганщини досі залишаються неймовірні показники смертності серед російських солдатів та офіцерів. Масово вмирають там і бойовики так званих "ДНР" та "ЛНР", а також мобілізовані на Донбасі, яким взагалі пощастило опинитися у медичному закладі.

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Всі сподівання командування на те, що ситуацію виправить приїзд медиків з російської глибинки, адже місцевий персонал не міг впоратися із величезним потоком "трьохсотих". Однак фельдшери, лікарі та медсестри ніяк не покращили окупантам статистику.

Привезли 41 пораненого. Не вижив ніхто

Питання рятування життів російським військовим є дуже гострою для всього загарбницького командування. Адже якби путінські солдати виживали після легких поранень, кількість боєздатної орди була б більшою.

Однак через геть неадекватне реагування, відсутність притомних аптечок та помилки при наданні домедичної допомоги подекуди навіть легкі поранення кінцівки призводять до необхідності ампутації.

Крім того, росіяни повільно помирають від больового шоку, крововтрат, запалень та інших факторів. Бо у лікарнях на окупованих Донеччині та Луганщині банально не вистачає найнеобхідніших медичних препаратів.

Постачанням геть всього у лікарні Донбасу займається виключно росія, яка сама відчуває шалений дефіцит медичних розхідників. Країна-агресорка фізично не може закрити всі фронтові потреби росіян.

Через таку ситуацію нерідко хірурги оперують путінських ординців "на живу", використовуючи старий дідівський спосіб знеболювання – 200 грамів горілки. Але навіть потрапляння до операційного столу (що стається далеко не з кожним окупантом) не є гарантією успішного виживання та відновлення. Через недогляд за травмованими та непрофесіоналізм з боку медиків загарбники помирають як мухи.

Наприклад, на початку серпня на Луганщині бійці ЗСУ настільки влучно вдарили по позиціях ординців, що 41 окупант "затрьохсотився". Через три дні кожен із цих поранених відправився на концерт кобзона.

Найбільша проблема – кров

Лікарі, що працюють на Донбасі, постійно скаржаться на те, що у них немає достатньої кількості крові для переливання. Попри очевидну підтримку війни проти України з боку більшості місцевих жителів, здавати кров для "визволителів" бажаючих немає, а спроби окупантів постійно тримати у лікарнях живих донорів не призвели до успіху.

Поставки ж запасів з російського банку крові до так званих "ЛНР" та "ДНР" є абсолютно мінімальними. Бо, по-перше, сама росія відчуває у себе нестачу запасів крові, а, по-друге, в орди немає пакетів для зберігання біоматеріалів. Взяти їх нема звідки, адже виготовляти такі вироби не можуть ані у росії, ані в білорусі, а китайці чомусь вирішили не ділитися з москвою такими товарами.

Через всі ці нюанси для загарбників отримати поранення дуже часто означає повільно та болісно помирати. А якщо "трьохсотим" вдається вижити та відновитися, командування залюбки поверне їх на фронт.