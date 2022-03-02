Российские оккупационные войска нарушают нормы Международного гуманитарного права.
Важно Во время обстрелов онкобольные дети сидели в подвале, – Сергей Притула о волонтерстве в Киеве
Все из-за того, что они прибегают к мародерству и убийствам местного населения, в том числе и детей.
"Моральный дух оккупационного войска крайне низок", – добавили в Вооруженных силах Украины.
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Сообщение Генерального штаба ВСУ
Российско оккупационные войска в нарушение норм международного гуманитарного права прибегают к мародерству и убийствам местного населения, в том числе и детей. Моральный дух оккупационного войска крайне низок.