Российские оккупационные войска нарушают нормы Международного гуманитарного права.

Важно Во время обстрелов онкобольные дети сидели в подвале, – Сергей Притула о волонтерстве в Киеве

Все из-за того, что они прибегают к мародерству и убийствам местного населения, в том числе и детей.

"Моральный дух оккупационного войска крайне низок", – добавили в Вооруженных силах Украины.

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Сообщение Генерального штаба ВСУ

Российско оккупационные войска в нарушение норм международного гуманитарного права прибегают к мародерству и убийствам местного населения, в том числе и детей. Моральный дух оккупационного войска крайне низок.