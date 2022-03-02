"Во время обстрелов онкобольные дети сидели в подвале"

"Все украинцы сейчас – один монолитный кулак"

Сергей Притула – известный ведущий и активист. Война изменила жизнь всех украинцев. Сейчас он собрал вокруг себя волонтеров – вокруг него уже объединилось около 30 человек. Кто-то занимается логистикой, кто-то коммуникацией, сортировкой, развозом и приемом необходимых вещей, продуктов и оборудования. Помощь поступает и из других регионов, в частности из Западной Украины. Кроме того, люди скидывают средства. В настоящее время закупаются в Европе, Канаде, США. На границах есть "зеленые коридоры", создаются логистические центры. Украинский бизнес сделал такой центр уже в соседней Польше.

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Волонтерский штаб, Киев / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Помощь получаем разную и свозим сюда, а затем разбрасываем ребятам. Я знаю, что у фонда "Вернись живым" хорошая коммуникация на польской границе. Спасибо "Укрзалізниці", она пообещала помочь с транспортировкой. Сейчас во Львове объединяем волонтеров, которые помогут с логистикой по Украине. Главное четко понимать, что сюда нужно везти и куда. Что касается нашего волонтерского штаба, то мы нуждаемся в том, что необходимо нашим воинам – бронежилеты, шлемы, приборы ночного видения, тепловизоры, дроны, кровоостанавливающие, обезболивающие. Сергей Притула Телеведущий, волонтер, политик, общественный и политический деятель

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Волонтерская помощь, Киев / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Фактически все ресурсы, которыми владеют волонтеры, направлены на помощь защитникам Киева. Также отправляют амуницию, рации в другие регионы Украины. Логистика очень усложнена, но люди точечно туда едут, объяснил он.

Мы перед Вооруженными силами Украины просто становимся на колени и благодарим. Если бы не они, то здесь все пылало бы. Стоим, помогаем, как можем. Все украинцы сейчас – один монолитный кулак, который работает на победу и бьет ту российскую сволочь, которая сюда полезла,

– подчеркнул Притула.

Сергей Притула / Фото – 24 канала, Алины Туришин

"Во время обстрелов онкобольные дети сидели в подвале"

Сергей Притула вспомнил, что скупился дронами в какой-то день. Его "штабные" сказали, что никуда не нужно ехать, нужно быть в Киеве.

Но я так всем "затарился", начали развозить. Вечером сел в поезд и поехал во Львов на магистратуру, я учусь еще. Я проснулся в поезде с утра на железнодорожном вокзале во Львове. Немного шокирован, потому что жена с дочками поехали в Тернополь к моей маме, а сын оставался еще в Киеве. Я просто вышел из перрона, сел в такси за 10 тысяч гривен и доехал до Киева, помог эвакуировать свою семью и близких,

– вспомнил он.

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Затем позвонили из реабилитационного центра "Дача". По словам мужчины, во время обстрелов онкобольные дети сидели в подвале.

Я благодарю бориспольскую власть, которая дала автобус. Я созвонился с мэром Тернополя и сказал, что примет. Этих детей мы оперативно перевезли из Киева в Тернополь. И сегодня мне написали, что дети уже в Польше,

– рассказал он.

Сергей Притула / Фото – 24 канала, Алины Туришин

"Вас есть кому подменить, есть кому сберечь"

Павел рассказал, что написал в рабочий чат, чтобы все у кого есть оружие приехали в офис команды. Такова была реакция на полномасштабное наступление России. После этого пошли в военкомат, получили статус бойцов ТрО, оружие и начали выполнять задания. Волонтерский центр обеспечивает тем, чего не хватает ВСУ и территориальной обороне.

Я думаю, что нам нужно уже сейчас понять, что это наша новая реальность, перестать истерить и просто перевести это в системность, в работу. Кто с оружием, кто в снабжении, кто в спецслужбах, работающих по россиянам, кто медийно работает. Все должны работать слаженно и понять, что это новая реальность, и нам с ней нужно жить. Надо убивать россиян как можно больше,

– сказал он.

Павел, участник киевской ТрО / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Позиция для Украины должна быть победной. ВСУ мужчина должен держаться. Добавляет, что есть много резервов, многие стоят в военкоматах.

Вас есть кому подменить, есть кому сберечь. Все больницы и службы работают. Мы все готовы быть следующей линией,

– подчеркнул он.

Волонтерская помощь, Киев / Фото – 24 канала, Алины Туришин

"Ребята, делайте свое дело, а мы будем делать свое"

Рустам приехал на помощь в Киев из Днепра. Нашел водителя, машину, сел и уехал, чтобы защищать столицу. Когда добрался, вспомнил он, понял, что нужно просто брать работу в руки и работать.

Это не было новостью, они уничтожали до этого восемь лет украинскую государственность. Это – война продолжения, а не новая война. Та аннексия Крыма, которую они устроили в 2014 году – это было начало. Для меня это было вполне логично. Я просто понял, что мне нужно поучаствовать и все,

– сказал мужчина.

Волонтерская помощь, Киев / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Организация среди волонтеров – централизованная. Поступают запросы на лекарства и все, что необходимо от гражданских, публичных организаций, военных. Затем эти заказы формируются. Обычные гражданские граждане приносят необходимое, купленное за свой счет.

Мы работаем как аптечный склад, большой аптечный хаб. Ребята, если у вас есть какие-либо потребности, ваши гражданские люди всегда с вами. Они поддерживают вас, они несут лекарства, они несут турникеты. Первые посылки уже пришли из-за границы. Ребята, делайте свое дело, а мы будем делать свое. Это наше общее дело,

– добавил он.

"Спим мало, работаем много, но держимся"

Александр рассказал, что после начала полномасштабного нападения России проснулись в пять утра от звонка матери. Свою семью отправил в Польшу, а сам вступил в территориальную оборону столицы.

Волонтерская помощь, Киев / Фото – 24 канала, Алины Туришин

Ночь была тяжелая, но я знал, куда я иду. Это не вопрос решения, решение было принято давно. Я был волонтером еще в 2014-2015 годах. Поэтому это было скорее логическое продолжение того, что происходит в нашем государстве. Спим мало, работаем много, но держимся. Я понимаю, что от того, что не доспишь сейчас, потом можешь спать гораздо спокойнее. ВСУ, впиздячь им так, чтобы они в Москву летели, а мы вас прикроем.

– сказал он.

У украинцев есть старая пословица: "Оптом и отца бить легче”. Украинцы прекрасно понимают, что нет здесь такого, что "моя хата с краю, когда война где-то там. Она здесь, она повсюду и большинство людей это понимает.