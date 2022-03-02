"Під час обстрілів онкохворі діти сиділи у підвалі"

"Всі українці зараз – один монолітний кулак"

Сергій Притула – відомий ведучий, та активіст. Війна змінила життя всіх українців. Зараз він зібрав навколо себе волонтерів – навколо нього вже об'єдналося близько 30-ти людей. Хтось займається логістикою, хтось комунікацією, сортуванням, розвезенням та прийманням необхідних речей, продуктів та обладнання. Допомога надходить і з інших регіонів, зокрема, з Західної України. Крім того, люди скидають кошти. Наразі закупляються у Європі, Канаді, США. На кордонах є "зелені коридори", створюються логістичні центри. Український бізнес зробив такий центр вже у сусідній Польщі.

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Волонтерський штаб, Київ / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

Допомогу отримуємо різну та звозимо сюди, а потім розкидаємо хлопцям. Я знаю, що у фонду "Повернись живим" хороша комунікація на польському кордоні. Дякуємо "Укрзалізниці", вона пообіцяла допомогти з транспортуванням. Зараз у Львові об’єднуємо волонтерів, які будуть допомагати з логістикою по Україні. Головне чітко розуміти, що сюди треба везти та куди. Те що стосується нашого волонтерського штабу, то ми потребуємо те, що необхідно нашим воякам – бронежилети, шоломи, прибори нічного бачення, тепловізори, дрони, кровоспинні, знеболювальні. Сергій Притула Телеведучий, волонтер, політик, громадський та політичний діяч

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Волонтерська допомога, Київ / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

Фактично всі ресурси, якими волонтери володіють, скеровані на допомогу оборонцям Києва. Також відправляють амуніцію, рації в інші регіони України. Логістика вкрай ускладнена, але люди точково туди їдуть, пояснив він.

Ми перед Збройними силами України просто стаємо на коліна і дякуємо. Якби не вони, то тут би все палало. Стоїмо, допомагаємо як можемо. Всі українці зараз – один монолітний кулак, який працює на перемогу та б’є ту російську сволоч, яка сюди полізла,

– наголосив Притула.

Сергій Притула / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

"Під час обстрілів онкохворі діти сиділи у підвалі"

Сергій Притула пригадав, що скупився дронами в якийсь день. Його "штабні" сказали, що нікуди не треба їхати, треба бути у Києві.

Але я так всім "затарився", почали розвозити. Ввечері сів у потяг і поїхав у Львів на магістратуру, я ж вчуся ще. Я прокинувся в потязі зранку на залізничному вокзалі у Львові. Трошки мав шок, бо дружина з доньками поїхали в Тернопіль до моєї мами, а син залишався ще у Києві. Я просто вийшов з перону, сів у таксі за 10 тисяч гривень і доїхав до Києва, допоміг евакуювати свою родину і близьких,

– пригадав він.

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Потім подзвонили з реабілітаційного центру "Дача". За словами чоловіка, під час обстрілів онкохворі діти сиділи у підвалі.

Я дякую бориспільській владі, яка дала автобус. Я зідзвонився з мером Тернополя і він сказав, що прийме. Цих дітей ми оперативно перевези з Києва до Тернополя. І сьогодні мені написали, що діти вже у Польщі,

– розповів він.

Сергій Притула / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

"Вас є кому підмінити, є кому зберегти"

Павло розповів, що написав у робочий чат, щоб всі, у кого є зброя, приїхали в офіс команди. Такою була реакція на повномаштабний наступ Росії. Пісшля цього пішли у військкомат, отримали статус бійців ТрО, зброю та почали виконувати завдання. Наразі волонтерський центр забезпечує тим, що не вистачає ЗСУ та територіальній обороні.

Я думаю, що нам потрібно вже зараз зрозуміти, що це наша нова реальність, перестати істерити й просто перевести це в системність, в роботу. Хто зі зброєю, хто в забезпеченні, хто в спецслужбах, які працюють по росіянах, хто медійно працює. Всі мають працювати злагоджено та зрозуміти, що це нова реальність і нам з нею потрібно жити. Треба вбивати росіян якомога більше,

– сказав він.

Павло, учасник київської ТрО / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

Позиція для України має бути преможною. ЗСУ чоловік бажає триматися. Додає, що є багато резервів, багато людей стоять у військкоматах.

Вас є кому підмінити, є кому зберегти. Всі шпиталі та служби працюють. Ми всі готові бути наступною лінією,

– наголосив він.

Волонтерська допомога, Київ / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

"Хлопці, робіть свою справу, а ми будемо робити своє"

Рустам приїхав на допому до Києва з Дніпра. Знайшов водія, машину, сів і поїхав, щоб боронити столицю. Коли добрався, пригадав він, то зрозумів, що треба просто брати роботу в руки та працювати.

Це не було новиною, вони знищували до цього вісім років українську державність. Це війна продовження, а не нова війна. Та анексія Криму, яку вони влаштували у 2014 році, – це був початок. Для мене це було цілком логічно. Я просто зрозумів, що мені потрібно взяти участь і все,

– сказав чоловік.

Волонтерська допомога, Київ / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

Організація серед волонтерів – централізована. Поступають запити на ліки та все, що потрібно від цивільних, громадських організацій, військових. Потім ці замовлення формуються. Звичайні цивільні громадяни приносять необхідне, куплене за власні кошти.

Ми працюємо як аптечний склад, великий аптечний хаб. Хлопці, якщо у вас є якісь потреби, ваші цивільні люди завжди з вами. Вони підтримують вас, вони несуть ліки, вони несуть турнікети. Перші посилки вже прийшли з-за кордону. Хлопці, робіть свою справу, а ми будемо робити своє. Це наша спільна справа,

– додав він.

"Спимо мало, працюємо багато, але тримаємось"

Олександр розповів, що після початку повномасштабного нападу Росії прокинулися у п’ятій годині ранку від дзвінку матері. Свою родину відправив у Польщу, а сам вступив до територіальної оборони столиці.

Волонтерська допомога, Київ / Фото – 24 каналу, Аліни Туришин

Ніч була важкою, але я знав, куди я йду. Це не питання рішення, рішення було прийняте давно. Я був волонтером ще у 2014-2015 роках. Тому це було скоріше логічне продовження того, що взагалі відбувається в нашій державі. Спимо мало, працюємо багато, але тримаємось. Я розумію, що від того, що не доспиш зараз потім можеш спати набагато спокійніше. ЗСУ, впиздячте їм так, щоб вони до Москви летіли, а ми вас прикриємо.

– сказав він.

В українців є старе прислів’я: "Гуртом і батька бити легше”. Українці чудово розуміють, що немає тут такого, що "моя хата з краю, коли війна десь там. Вона тут, вона всюди і більшість людей це розуміє".