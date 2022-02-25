По данным украинских военных, российские оккупанты продолжают наступательную операцию против Украины на выбранных направлениях. Для этого они используют высокоточное оружие дальнего действия и оперативно-тактическую авиацию.

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"Управление и наведение авиации осуществляется самолетами типа А-50 с территории Минской области в воздушном пространстве Беларуси и временно оккупированной территории Крыма. С целью запугивания населения Украины враг все чаще выбирает для поражения объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома", – сообщили в Генштабе ВСУ.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных, а международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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