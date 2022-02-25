За даними українських військових, російські окупанти продовжують наступальну операцію проти України на обраних напрямках. Для цього вони використовують високоточну зброю дальньої дії та оперативно-тактичну авіацію.

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"Управління та наведення авіації здійснюється літаками типу А-50 з території Мінської області у повітряному просторі Білорусі та тимчасово окуповано території Криму. З метою залякування населення України ворог все частіше вибирає для ураження об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки", – повідомили в Генштабі ЗСУ.

Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових, а міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.



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