Ситуация в Бучанском районе по состоянию на 7 марта 2022 остается сложной.

Достойно внимания Комплектование очередным фаршем, – офицер ВСУ сообщил о новых планах врага

Новые преступления россиян

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать частные дома и мирных жителей. В городе Буча захватчики обустраивают блокпосты и огневые позиции по дворам частных усадеб и дворах жилых комплексов.