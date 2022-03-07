Український військовий Анатолій Штефан або Штірліц оприлюднив документи, які розкривають нові плани Російської Федерації.

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Нові плани Росії

Йдеться про те, що держава-агресор проводить роботу з комплектування військових частин солдатами-контрактниками.

На Московії проводять наради з підготовки комплектування черговим фаршем. Смерть ворогам!,

– прокоментував ці дії Анатолій Штефан.

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