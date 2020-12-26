Российские военные провели в оккупированном Крыму учения. Их целью было экстренное приготовление кораблей к бою.

Учения состоялись на базе Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны России. Актуально Русской блогерше запретили въезд в Украину: известное имя нарушительницы Детали Целью учений было отработать действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования.

Кроме того, военные проверяли приготовление кораблей к заступлению в боевое дежурство.

Оккупанты также учились тренировались вести бой в случае нападения с воздуха.

Военные учения состоялись также в Новороссийске. Обратите внимание! Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если Россия нападет со стороны оккупированного Крыма, в Украине мобилизуют всех: и мужчин, и женщин. Подробнее читайте здесь.