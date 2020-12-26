Российские оккупанты провели в Крыму военные учения
Российские военные провели в оккупированном Крыму учения. Их целью было экстренное приготовление кораблей к бою.
Учения состоялись на базе Черноморского флота. Об этом сообщает Минобороны России.
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Детали
- Целью учений было отработать действия личного состава боевых постов и командных пунктов кораблей при осуществлении экстренного выхода из пункта базирования.
- Кроме того, военные проверяли приготовление кораблей к заступлению в боевое дежурство.
- Оккупанты также учились тренировались вести бой в случае нападения с воздуха.
Военные учения состоялись также в Новороссийске.
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