Російські військові провели в окупованому Криму навчання. Їхньою метою було екстрене приготування кораблів до бою.

Навчання відбулося на базі Чорноморського флоту. Про це повідомляє Міноборони Росії. Актуально Російській блогерці заборонили в'їзд в Україну: відоме ім'я порушниці Деталі Метою навчань було відпрацювати дії особового складу бойових постів та командних пунктів кораблів під час здійснення екстреного виходу з пункту базування. Окрім того, військові перевіряли приготування кораблів до заступлення в бойове чергування. Окупанти також вчилися тренувалися вести бій у випадку нападу з повітря. Військові навчання відбулися також у Новоросійську. Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія нападе з боку окупованого Криму, в Україні мобілізують усіх: і чоловіків, і жінок. Детальніше читайте тут.