Російські окупанти провели у Криму військові навчання
Російські військові провели в окупованому Криму навчання. Їхньою метою було екстрене приготування кораблів до бою.
Навчання відбулося на базі Чорноморського флоту. Про це повідомляє Міноборони Росії.
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Деталі
- Метою навчань було відпрацювати дії особового складу бойових постів та командних пунктів кораблів під час здійснення екстреного виходу з пункту базування.
- Окрім того, військові перевіряли приготування кораблів до заступлення в бойове чергування.
- Окупанти також вчилися тренувалися вести бій у випадку нападу з повітря.
- Військові навчання відбулися також у Новоросійську.
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