Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на линии фронта отразили 9 атак врага. Длительная атака на населенные пункты.

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Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу. Совершал безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошкивского, продолжается штурм Попасной,

– говорит Гайдай.

По его словам, россияне понесли потери.

Украинские защитники уничтожили:

зенитный ракетный комплекс;

танк;

артиллерийскую систему;

10 единиц бронированной техники;

две единицы специальной инженерной техники;

две единицы автомобильной техники;

вражеский склад с боеприпасами.

Подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

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