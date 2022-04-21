Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на линии фронта отразили 9 атак врага. Длительная атака на населенные пункты.
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Враг пытался закрепиться в западной и северо-западной частях Рубежного, однако потерпел неудачу. Совершал безуспешные штурмовые действия в направлении Новотошкивского, продолжается штурм Попасной,
– говорит Гайдай.
По его словам, россияне понесли потери.
Украинские защитники уничтожили:
- зенитный ракетный комплекс;
- танк;
- артиллерийскую систему;
- 10 единиц бронированной техники;
- две единицы специальной инженерной техники;
- две единицы автомобильной техники;
- вражеский склад с боеприпасами.
Подразделения ПВО сбили одну крылатую ракету и три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
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