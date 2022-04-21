Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на лінії фронту відбили 9 атак ворога. Тривала атака на населені пункти.

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Ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав невдачі. Здійснював безуспішні штурмові дії в напрямку Новотошківського, триває штурм Попасної,

– каже Гайдай.

За його словами, росіяни зазнали втрат.

Українські захисники знищили:

зенітний ракетний комплекс;

танк;

артилерійську систему;

10 одиниць броньованої техніки;

дві одиниці спеціальної інженерної техніки;

дві одиниці автомобільної техніки;

ворожий склад з боєприпасами.

Підрозділи ПВО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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