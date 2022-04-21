Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на лінії фронту відбили 9 атак ворога. Тривала атака на населені пункти.

До теми У Сєвєродонецьку не залишилось жодного вцілілого продовольчого складу

Ворог намагався закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного, проте зазнав невдачі. Здійснював безуспішні штурмові дії в напрямку Новотошківського, триває штурм Попасної,
– каже Гайдай.

За його словами, росіяни зазнали втрат.

Українські захисники знищили:

  • зенітний ракетний комплекс;
  • танк;
  • артилерійську систему;
  • 10 одиниць броньованої техніки;
  • дві одиниці спеціальної інженерної техніки;
  • дві одиниці автомобільної техніки;
  • ворожий склад з боєприпасами.

Підрозділи ПВО збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Вас може зацікавити думка про битву за Донбас: дивіться відео