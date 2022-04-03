Холоднояровцы обнародовали видео, где показали масштабы разрушения здания райадминистрации. Сооружение уничтожено до основания российскими снарядами.
Важно Одессу атаковали с воздуха: часть ракет сбила система ПВО
Там, где была Дергачевская районная администрация, теперь развалины.
Началось сражение недалеко от села, и под этот шум россияне совершили авиаудар, – рассказал военный по имени Юрий.
Холоднояровцы добавили, что для горожан райадминистрация была важной частью их жизни и содержала много человеческих воспоминаний.
Смотрите также: ВСУ полностью освободили Малую Рогань на Харьковщине