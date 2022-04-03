Холодноярівці оприлюднили відео, де показали масштаюи руйнування будівля райадміністрації. Споруда знищена вщент російськими снарядами.

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Там, де була Дергачівська районна адміністрація, тепер руїни.

Почався бій недалеко від села, і під цей шум росіяни здійснили авіаудар, – розповів військовий на ім'я Юрій.

Холодноярівці додали, що для містян райадміністрація була важливою частиною їх життя та тримала в собі багато людських спогадів.

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