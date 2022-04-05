На видео, которое сняла аэроразведка бойцов "Азова" можно увидеть очередное зверство. Российские наемники из БМД стреляли по мирному жителю, который вез велосипед.

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Мужчина не угрожал наемникам, но по нему стреляли

Ролик сняли 3 марта. Он демонстрирует, как несколько раз по мирному жителю в городе Буча стреляют из российского БМД. Аналитики VoxCheck внимательно изучили видео и подтвердили, что бронированная техника принадлежит именно России.

Смотрите, как оккупанты стреляют по мирному жителю в Буче:

Заметим, что после обнародованных фото зверств, которые совершали российские наемники в Буче, Минобороны России озвучило свою версию. Ведомство убеждает, что Украина организовала самую настоящую провокацию. И что тела погибших привезли после того, как город освободили.

Суспільному начальник ритуальной службы Бучанской общины Сергей Капличный рассказал, что людей начали хоронить в городе 10 марта. И то лишь после того, как российские военные дали на это разрешение.

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