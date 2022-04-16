Как сообщили 16 апреля в Офисе генпрокурора, эти данные не окончательны. Работа по их установке продолжается в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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В Киеве от действий оккупантов пострадали 16 детей. По предварительной информации Офиса генпрокурора, больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области – 117;
  • Киевской – 105;
  • Харьковской – 88;
  • Черниговской – 54;
  • Херсонской – 41;
  • Николаевской – 40;
  • Луганской – 36;
  • Запорожской – 23;
  • Сумской – 16;
  • Житомирской – 15.

Российские захватчики 15 апреля обстреляли один из районов Харькова. Как сообщили в Офисе генпрокурора, в результате обстрела пострадали 5 детей, двое из них погибли. Одному из убитых детей было всего 7 месяцев.

По информации Офиса генпрокурора, 14 апреля на окраине населенного пункта Нововоронцовка в Херсонской области в результате детонации кассетного снаряда ранение получил 15-летний парень.

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