Як повідомили 16 квітня в Офісі генпрокурора, ці дані не є остаточними. Наразі робота з їх встановлення триває в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Актуально ООН підтверджує загибель від війни в Україні щонайменше 1982 цивільних, МВС – 2700

У місті Києві від дій окупантів постраждали 16 дітей. За попередньою інформацією Офісу генпрокурора, найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 117;

Київській – 105;

Харківській – 88;

Чернігівській – 54;

Херсонській – 41;

Миколаївській – 40;

Луганській – 36;

Запорізькій – 23,

Сумській – 16;

Житомирській – 15.

Російські загарбники 15 квітня обстріляли один з районів Харкова. Як повідомили в Офісі генпрокурора, внаслідок обстрілу постраждали 5 дітей, двоє з них – загинули. Одному із вбитих діток було всього 7 місяців.

За інформацією Офісу генпрокурора, 14 квітня на околиці населеного пункту Нововоронцовка на Херсонщині внаслідок детонації касетного снаряду поранення отримав поранення 15-річний хлопець.

Довідка. Загалом через ворожі бомбардування та обстріли, 1018 закладів освіти пошкоджені, а 95 з них – зруйновані повністю.

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