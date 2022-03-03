Над Эпицентром большой столб дыма

На фото, которое появилось в СМИ, над Эпицентром большой столб серого дыма. Пока неизвестно, пострадал ли кто-то в результате обстрела.

Важно Белорусские военные отказываются наступать на Украину, – СМИ

Обстрел Мариуполя / Фото "Думская – новости Одессы"

Оккупант создает блокаду Мариуполя

В Мариупольском горсовете заявили, что российские фашисты создают гуманитарную катастрофу в городе.

Сообщается, что враг препятствует поставке и восстановлению электроэнергии, воды и тепла. Российские оккупанты повредили железнодорожное сообщение.

Разрушили мосты, разбили поезда для того, чтобы мы не имели возможности вывезти из Мариуполя женщин, детей и пожилых людей. Они препятствуют поставке продовольствия, создают нам блокаду, как в бывшем Ленинграде. Сознательно за семь суток они разрушали критически важную инфраструктуру жизнеобеспечения города. У нас снова нет света, воды и тепла. Военные путинской орды постоянно обстреливают город и не дают вывезти раненых, женщин и детей.

– говорится в сообщении.

В Мариуполе хотят создать "зеленый коридор"

В горсовете заверили, что прилагают усилия, чтобы восстановить критическую инфраструктуру города. В частности, речь идет о возобновлении электроснабжения.

Там подчеркнули, что сотрудничают с международными институтами для того, чтобы создать "зеленый коридор" для гуманитарной миссии.

Сейчас Мариуполь под обстрелами, из-за чего страдают женщины, дети и пожилые люди.

"Нас уничтожают как нацию. Это геноцид украинского народа. Эти лицемеры пришли "спасать" русскоязычных граждан Мариуполя и региона. А устроили истребление украинцев – мариупольцев российского, украинского, греческого и другого происхождения", – заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

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