Погибли по меньшей 215 детей, 391 ребенок ранен.

Важно Детей забирали у живых родителей: оккупанты силой вывезли из Украины почти миллион украинцев

Где больше всего пострадали дети

Больше всего детей пострадали в Донецкой области – 124,

Киевской – 114,

Харьковской – 93,

Черниговской – 66,

Херсонской – 44,

Николаевской – 43,

Луганской – 37,

Запорожской – 27,

Сумской – 17,

в Киеве – 16,

Житомирской – 15.

Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий.

Последние ранения и потери среди детей

24 апреля россияне обстреляли Красногоровку в Донецкой области. Погибли две девочки 5 и 14 лет.

Впоследствии, 23 – 24 апреля, оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В Чугуеве ранили 11-летнего мальчика.

23 апреля ранили 12-летнего ребенка в селе Турово Харьковской области.

Кроме того, захватчики повредили 1 500 учебных заведений, 102 из них – разрушены полностью.

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