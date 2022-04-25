Погибли по меньшей 215 детей, 391 ребенок ранен.
Важно Детей забирали у живых родителей: оккупанты силой вывезли из Украины почти миллион украинцев
Где больше всего пострадали дети
- Больше всего детей пострадали в Донецкой области – 124,
- Киевской – 114,
- Харьковской – 93,
- Черниговской – 66,
- Херсонской – 44,
- Николаевской – 43,
- Луганской – 37,
- Запорожской – 27,
- Сумской – 17,
- в Киеве – 16,
- Житомирской – 15.
Эти цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий.
Последние ранения и потери среди детей
- 24 апреля россияне обстреляли Красногоровку в Донецкой области. Погибли две девочки 5 и 14 лет.
- Впоследствии, 23 – 24 апреля, оккупанты в очередной раз обстреляли Харьковскую область. В Чугуеве ранили 11-летнего мальчика.
- 23 апреля ранили 12-летнего ребенка в селе Турово Харьковской области.
Кроме того, захватчики повредили 1 500 учебных заведений, 102 из них – разрушены полностью.
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