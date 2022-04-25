Загинули щонайменше 215 дітей, 391 – поранено.

Важливо Дітей забирали у живих батьків: окупанти силоміць вивезли з України майже мільйон українців

Де найбільше постраждали дітей

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 124,

Київській – 114,

Харківській – 93,

Чернігівській – 66,

Херсонській – 44,

Миколаївській – 43,

Луганській – 37,

Запорізькій – 27,

Сумській – 17,

у Києві – 16,

Житомирській – 15.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій.

Останні поранення та втрати серед дітей

24 квітня росіяни обстріляли Красногорівку в Донецькій області. Загинуло двоє дівчаток 5 та 14 років.

Згодом, 23 – 24 квітня, окупанти вкотре обстріляли Харківську область. У Чугуєві поранили 11-річного хлопчика.

23 квітня поранили 12-річну дитину в селі Турове Харківської області.

Крім того, загарбники пошкодили 1500 закладів освіти, 102 з них – зруйновано повністю.

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